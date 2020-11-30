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В КБР прожиточный минимум пенсионера в 2021 году будет выше среднероссийского уровня

Он составит 10 тыс. 198 рублей

НАЛЬЧИК, 30 ноября. /ТАСС/. Величина прожиточного минимума пенсионера установлена в Кабардино-Балкарии (КБР) на 2021 год в размере 10 тыс. 198 рублей, что выше среднероссийского уровня. Изменения в соответствующий закон внесены в понедельник региональным парламентом.

"Внесение изменения данного законопроекта обусловлено изменением необходимого параметра расчета, а именно прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации, который составляет на расчетный период 10 тыс. 22 рубля. Наша цифра меняется с 9 тыс. 679 рублей на 10 тыс. 198 рублей. <...> Общий консолидированный бюджет получается 2 млрд 243 млн рублей, из них 157 млн - это республиканский бюджет", - сообщил министр труда и социальной защиты региона Алим Асанов, представляя документ на пленарном заседании парламента.

Закон был внесен в парламент республики правительством КБР и принят депутатами сразу в двух чтениях.

В сентябре депутаты парламента КБР приняли закон, предусматривающий установление величины прожиточного минимума пенсионера в размере 9 679 рублей для установления соцдоплаты к пенсии в регионе на 2021 год.

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РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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