Минфин направил регионам 10 млрд рублей на допвыплаты медикам, работающим с COVID-19

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Минфин России направил в регионы 10 млрд рублей на дополнительные выплаты в текущем году медицинским сотрудникам, работающим с COVID-инфекцией, сообщает министерство.

"Минфин России перечислил средства в размере 10 млрд рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов для осуществления в текущем году дополнительных выплат медицинским работникам, оказывающим помощь в диагностике и лечении коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению правительства РФ средства, выделенные из резервного фонда правительства, направлены 84 субъектам Федерации.

"Дотации распределены между регионами исходя из расчетной доли объема выплат медицинским работникам, произведенных ранее в субъектах в соответствии с постановлением правительства", - говорится в сообщении.

Продолжить поддержку медицинских работников ранее поручил президент России Владимир Путин.