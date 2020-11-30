"Детский мир" не вел переговоров с Altus Capital o покупке ею акций ретейлера

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Совет директоров и менеджмент "Детского мира" не вели никаких предварительных обсуждений с Altus Capital о возможной покупке компанией до 29,9% акций ретейлера, говорится в сообщении "Детского мира".

"Совет директоров и менеджмент компании не вели никаких предварительных обсуждений с Altus о возможной сделке с акциями компании, не запрашивали от нее никаких предложений и не имеют никакой информации о намерениях и взглядах Altus в отношении компании и доли в капитале компании, которую она планирует приобрести", - говорится в сообщении.

Совет директоров и менеджмент приняли к сведению сообщение о том, что инвестиционная компания Altus Capital направила акционерам компании предложение по покупке 29,9% уставного капитала, и "будут предоставлять общественности дополнительную информацию об этой ситуации как только у компании появится дополнительная информация".

Акции "Детского мира" в ходе торгов на Московской бирже к 12:00 по московскому времени прибавили 19,72% к уровню закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали отметки 151,42 рубля за бумагу. По состоянию на 14:00 мск бумаги компании находились на уровне 144,5 рубля за акцию.

Группа компаний "Детский мир" объединяет федеральную розничную сеть магазинов "Детский мир", сети магазинов "ПВЗ Детмир", ELC (в России) и ABC, а также сеть магазинов товаров для животных "Зоозавр". По данным на 30 июня 2020 года, сеть магазинов "Детский мир" представлена 782 магазинами, расположенными в 302 городах России, Казахстана и Белоруссии, сеть "ПВЗ Детмир" - пятью магазинами.