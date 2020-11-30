Греф сообщил, что инвестиции в технологии приносят "Сберу" около 20% прибыли группы

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Инвестиции в технологии уже сейчас приносят "Сберу" около 20% от совокупной прибыли группы, сообщил глава госбанка Герман Греф, выступая в рамках презентации новой стратегии группы "Сбер".

"Инвестиции в технологии уже сейчас приносят "Сберу" около 20% прибыли. Искусственный интеллект и IT-решения позволили "Сберу" снизить стоимость транзакций в два раза, ИИ используется во всех процессах и стал обычной практикой, благодаря которой уже извлекается экономический эффект", - сказал он.

Ранее первый зампред правления банка Александр Ведяхин сообщал, что дополнительные доходы Сбербанка за счет использования искусственного интеллекта в 2019 году составили $700 млн.

Стратегия "Сбера"

Новая стратегия "Сбера" до 2023 года предполагает рентабельность выше 17%, уровень дивидендных выплат - в 50% от чистой прибыли по МСФО, сообщил глава госбанка.

"Сбер" планирует рентабельность выше 17% за счет поддержания маржинальности бизнеса и роста комиссионных доходов. Уровень дивидендных выплат - 50% [от чистой прибыли по МСФО]. Мы планируем рост бизнеса на нефинансовых рынках на уровне 100% ежегодно, а к концу стратегии доля нефинансовых бизнесов в доходах группы составит не менее 5%", - отметил Греф, добавив, что к 2030 году доля нефинансовых сервисов в чистом операционном доходе группы достигнет 20-30%.

"В долгосрочной перспективе (до 2030 года) мы ожидаем существенного замедления темпов роста доходов финансового рынка на фоне снижения маржинальности, насыщения рынка, а также роста конкуренции со стороны технологических и fintech-компаний", - сказал глава госбанка.

Также новая стратегия предполагает рост числа розничных клиентов группы с нынешних 98 млн человек до 100 млн человек к 2023 году. При этом ежемесячная аудитория "Сбербанк Онлайн" с нынешних 64 млн человек вырастет до 75 млн на горизонте трех лет.

Число корпоративных клиентов в рамках новой стратегии с 2,7 млн увеличится до более 3 млн клиентов к 2023 году.

Банковский сектор

Рост банковского сектора РФ на горизонте трех лет замедлится, но будет лучше общемирового, заявил Греф. "На горизонте 2020-2023 годов рост банковского сектора в России замедлится. При этом останется достаточно перспективным относительно мирового банковского уровня. Ключевыми драйверами роста розничных финансовых рынков станут ипотечное кредитование, управление активами и страхование", - сказал он.

Греф отметил, что существует ряд регуляторных рисков связанных с комиссионным розничным доходом, часть из них уже заложена в расчеты финансового результата в 2023 году.

В долгосрочной перспективе, до 2030 года, ожидается существенное замедление темпов роста доходов финансового рынка на фоне снижения маржинальности, насыщения рынка, а также роста конкуренции со стороны технологических и финтех-компаний, пояснил Греф.

По его словам, в рамках стратегии до 2030 года "Сбер" исходит из того, что российская экономика продолжит восстановление на фоне мягкой денежно-кредитной политики и оживления внешнего спроса. По итогам 2020 года ВВП упадет на 3,5-4,5%, в 2021 году - вырастет на 2,5-3,5%, и дальше выйдет на стабильный рост около 2-3% в год.