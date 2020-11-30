Apple пока не отчиталась ФАС об устранении нарушений на рынке приложений

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Компания Apple пока не сообщала Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России об устранении нарушений, ограничивающих конкуренцию на рынке приложений для мобильных устройств на операционной системе iOS. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

ФАС в конце августа выдала предписание американской компании об устранении соответствующих нарушений в связи с жалобой "Лаборатории Касперского". Согласно предписанию, Apple надлежит исполнить требования до 30 ноября, а также сообщить в ФАС в течение пяти дней со дня выполнения предписания. Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в арбитражный суд.

"До настоящего момента в ФАС России не поступала информация от компании Apple об исполнении предписания", - сказали в ведомстве, напомнив о том, что у компании есть еще пять рабочих дней для того, чтобы сообщить о его исполнении.

ФАС в августе 2019 года возбудило дело о необоснованном отклонении Apple версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids. Комиссия ФАС пришла к выводу, что Apple злоупотребила своим доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS. Согласно предписанию, компания должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять (не допускать) в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованием.

Кроме того, предписание обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность их распространения в App Store без потери важного функционала.