КС разъяснил права собственности при долгом пользовании землей без претензий третьих лиц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России разрешил признавать право собственности на имущество и земельные участки за гражданами в судебном порядке в случае, если человек им длительное время фактически пользовался, а иные лица и власти не заявляли своих требований на такое имущество. Как отмечается в постановлении КС, такое имущество нельзя считать недобросовестно приобретенным.

"Пункт 1 статьи 234 Гражданского кодекса РФ по своему конституционно-правовому смыслу во всяком случае не предполагает, что совершение такой сделки, в которой выражена воля правообладателя земельного участка на его отчуждение и которая была предпосылкой для возникновения владения, а в течение владения собственник земельного участка не проявлял намерения осуществлять власть над вещью, само по себе может быть основанием для признания давностного владения недобросовестным и препятствием для приобретения права собственности на вещь (земельный участок) в силу приобретательной давности", - говорится в документе.

Согласно материалам дела, житель Подмосковья Виктор Волков в 1997 году приобрел гараж и землю под ним. Бывшему собственнику имущество принадлежало на праве пожизненно наследуемого владения, которое действовало еще с советского времени, а затем было отменено в Земельном кодексе в 2001 году.

В 2018 году Волков обратился в суд общей юрисдикции и попросил признать за ним право собственности на участок под гаражом, так как он давно им пользуется, а предыдущий владелец умер 10 лет назад. Суд отказал Волкову, так как посчитал, что город Краснознаменск считается закрытым административно-территориальным образованием и в таких населенных пунктах земли в собственность, как правило, не предоставляются, а сам Волков, приобретая участок, должен был знать об отсутствии у него такого права и поэтому его нельзя признать добросовестным владельцем.

Волков оспорил решение в КС, указав, что названная норма Гражданского кодекса не предполагает считать недобросовестным приобретателя, если прежний владелец передал ему имущество без нарушения интересов третьих лиц. КС в ходе изучения материалов дела установил, что администрация города не заявляла своих требований на участок, так же как и предыдущий собственник со времени передачи участка Волкову.

Таким образом КС пришел к выводу, что право собственности на землю в такой ситуации может быть признано за фактическим собственником. В противном случае, по мнению КС, это может препятствовать вводу имущества в гражданский оборот и легализовать свое владение. КС также указал, что решения судов общей юрисдикции по делу Волкова подлежит пересмотру. В аналогичных делах указанная норма Гражданского кодекса не может препятствовать признанию собственности за гражданами.