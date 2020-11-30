Бюджет КБР на 2021 год принят с дефицитом в более 1 млрд рублей в первом чтении

НАЛЬЧИК, 30 ноября. /ТАСС/. Бюджет Кабардино-Балкарской Республики (КБР) на 2021 год принят с дефицитом в размере 1 млрд рублей. Первое чтение главного финансового документа КБР на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов состоялось в понедельник на пленарном заседании регионального парламента.

"Доходы бюджета КБР на 2021 год запланированы в объеме 35 млрд 364,5 млн рублей, расходы запланированы в объеме 36 млрд 422,4 млн рублей, дефицит составит 1 млрд 57,9 млн рублей. Объем государственного долга на 2021 год запланирован на уровне 9,5 млрд рублей: основная доля (55%) будет приходиться на обязательства по бюджетным кредитам, 41% - на банковские кредиты и госгарантии - 3,8%", - сказала министр финансов региона Елена Лисун, представляя документ.

Налоговые и неналоговые доходы на 2021 год запланированы в объеме 12 млрд 112,1 млн рублей (11,5 млрд - налоговые доходы, 654,3 млн - неналоговые). Прогнозный объем безвозмездных поступлений в республиканский бюджет на 2021 год составляет 23,3 млрд рублей. "Целевые федеральные средства составят 8 млрд 352,3 млн рублей, они были запланированы в представленном проекте, исходя из проекта федерального бюджета, который 26 ноября уже принят, и [в соответствии с ним] дополнительно мы получим 8 млрд 305 млн рублей, таким образом, общая сумма целевых субсидий и субвенций составляет 16,7 млрд рублей", - уточнила министр.

Она подчеркнула, что проект республиканского бюджета социально ориентированный - на социально защищенные расходы запланировано 25 млрд 778,1 млн рублей, что равно 71% от общей суммы расходов. На обслуживание государственного долга региону потребуется 201 млн рублей. "Данная сумма предусмотрена в связи с необходимостью проведения в 2021 году аукциона. Особенность текущей трехлетки в том, что в текущем году было подписано соглашение о предоставлении бюджетного кредита из федерального бюджета, в рамках которого мы ежегодно должны предусматривать средства на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры. В 2021-2023 годах сумма будет составлять 870,2 млн рублей ежегодно", - отметила министр. Лисун также пояснила, что в 2021 году на федеральном уровне принято решение, что эти средства разрешат направлять не только на инфраструктуру, но и на мероприятия по борьбе с коронавирусом, а также на возможные выпадения налоговых и неналоговых доходов.

Бюджет 2020 года был принят в конце декабря прошлого года. Доходы бюджета КБР на 2020 год были запланированы в объеме 39,41 млрд рублей, расходы - 39,37 млрд рублей, профицит планировался в объеме 46 млн рублей.