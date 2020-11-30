Оборот онлайн-ретейлеров в "Черную пятницу" 2020 года вырос на 80%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Оборот онлайн-ретейлеров за три дня проведения распродажи "Черная пятница" в России с 27 по 29 ноября вырос почти на 80%, до 39,7 млрд рублей по сравнению с показателем прошлого года. Об этом ТАСС сообщил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

"За три дня общий оборот составил 39,7 млрд руб. (без учета возвратов). Это почти на 80% выше показателя прошлой "Черной пятницы", - сообщил он. В 2019 году ретейлеры заработали 22,3 млрд руб.

По данным "Платформы ОФД", объем онлайн-продаж в натуральном выражении в 2020 году (с 27 по 29 ноября) вырос на 145% относительно "Черной пятницы" 2019 года. Объем продаж электроники и бытовой техники в натуральном выражении вырос на 86%, а средний чек - на 85%, до 14990 руб.

Высокую позитивную динамику показал и сегмент одежды и обуви - объем продаж в натуральном выражении оказался выше на 330%, чем в прошлом году. Средний чек покупки составил 8140 руб., на 19% выше, чем в прошлом году.

Продажи товаров для дома, ремонта, хозяйства в натуральном выражении выросли на 216%, средний чек покупки составил 8530 руб., на 13% ниже, чем в прошлом году. В то же время объем продаж товаров для спорта и ЗОЖ оказался выше на 30%, средний чек покупки так же вырос на 30%, до 5390 руб. Продажи парфюмерии и косметики, сообщили ТАСС аналитики, выросли на 22%. Средний чек покупки - 6475 руб. (+2%). Объем продаж продуктов питания вырос в 19 раз, а средний чек покупки составил 1035 руб. (+190%).