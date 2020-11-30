Saudi Aramco осваивает выпуск "умных" датчиков, цифрового оборудования и 3D-печать

ТАСС, 30 ноября. Saudi Aramco расширит партнерство с международными компаниями для изучения возможностей запуска производства цифрового оборудования по управлению энергопотреблением, микросхем и освоения технологий 3D-печати. Об этом говорится в сообщении нефтегазовой компании.

Saudi Aramco подписала меморандумы о взаимопонимании с нидерландской Shell & AMG Recycling BV, южнокорейской Posco и китайскими Suzhou XDM, Shen Gong, Xinfoo, SUPCON, партнерство с которыми позволит запустить новые предприятия в инновационных секторах экономики.

В частности, Saudi Aramco планирует освоить промышленную 3D-печать в партнерстве с Suzhou XDM, производство цифрового оборудования для "умного" управления энергопотреблением вместе с Shen Gong. В партнерстве с Xinfoo саудовская компания изучит вопрос производства микросхем, а с Shell & AMG Recycling BV оценит возможность строительства завода листовой стали в Саудовской Аравии.

Также Saudi Aramco планирует рассмотреть возможность производства и переработки катализаторов и интеллектуальных датчиков.

Эта работа ведется в рамках программы повышения уровня локализации в стране и развития внутренних цепочек поставок. В Saudi Aramco она реализуется уже пять лет. За это время удалось довести долю локализации до 56% с 35% на конец 2015 года.