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АСВ перечислило Банку России 8 млрд рублей в рамках погашения задолженности

Таким образом, госкорпорация погасила более половины кредита, привлеченного для осуществления выплат возмещения вкладчикам

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) перечислило Банку России 8 млрд рублей в рамках погашения задолженности. Таким образом, госкорпорация погасила более половины кредита, привлеченного для осуществления выплат возмещения вкладчикам, говорится в сообщении пресс-службы АСВ.

Всего агентство направило на погашение кредита ЦБ 424 млрд рублей, в том числе 166 млрд рублей в 2020 году. Остаток задолженности агентства составляет 418 млрд рублей.

В 2015-2017 годах Банк России предоставил АСВ кредитную линию в 842 млрд рублей. Средства были направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам.

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