"Сбер" купит мажоритарную долю в "СберМаркете"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сбербанк купит мажоритарную долю в "Сбермаркете", сделка будет закрыта после необходимых согласований, заявил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, вступая в рамках презентации новой стратегии экосистемы "Сбера".

"Мы приняли решение приобрести мажоритарную долю в "Сбермаркете". Остальные доли останутся у основателей, менеджмента и нескольких миноритарных акционеров. Сделка будет закрыта после получения необходимых регуляторных согласований", - сказал он.

Хасис добавил, что сумма инвестиций "Сбера" составит около 12 млрд рублей, из которых существенная часть пойдет на развитие бизнеса.