"Сбер" в 2021 году начнет рассчитывать свой углеродный след

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. "Сбер" в следующем году начнет рассчитывать свой углеродный след, в настоящее время разрабатывает методику по его снижению, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая в рамках презентации новой стратегии группы.

"В наших планах уже в следующем году начать рассчитывать свой углеродный след, чтобы затем постепенно снижать его. Сейчас мы разрабатываем методологию такого расчета", - сказал он.

Он отметил, что в этом году "Сбер" запускает ESG-трансформацию (переход на экологическое, социальное и корпоративное управление). Так, организация ежегодно на 30% снижает бумажный документооборот, к 2023 году планирует увеличить долю отходов на переработку до 40%, а долю закупки зеленой энергии до 30%.

Экосистема "Сбера" объединяет на базе единой платформы партнеров банка, оказывающих услуги как финансового, так и нефинансового характера. Сейчас в экосистему входят около 50 компаний, из них около трех десятков - ключевые. В 2019 году нефинансовые цифровые компании заработали более 35 млрд рублей выручки, а в 2020 году "Сбер" планирует заработать более 70 млрд рублей.

В начале ноября глава Сбербанка Герман Греф заявлял журналистам, что "Сбер" в будущем планирует расширение своей экосистемы, в первую очередь в области e-commerce.