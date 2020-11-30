Во Вьетнаме подсчитали ущерб от стихийных бедствий

ХАНОЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Стихийные бедствия нанесли Вьетнаму с начала 2020 года ущерб в размере $1,7 млрд. Об этом сообщило в понедельник Государственное статистическое управление (ГСУ) республики.

Как отмечается в распространенном ГСУ коммюнике, за первые 11 месяцев текущего года стихия стала причиной гибели 372 человек, еще более 1,1 тыс. человек получили ранения и травмы из-за чрезвычайных ситуаций природного характера. Общий материальный ущерб от стихийных бедствий в 2020 году превысил 38 трлн донгов (более $1,7 млрд). В результате тайфунов и вызванных ими сильных ливней, наводнений и оползней в разных районах Вьетнама были полностью уничтожены порядка 4 тыс. зданий, свыше 613 тыс. частных домов были затоплены и частично разрушены, уничтожены более 400 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Наиболее масштабный ущерб за все последние годы нанес стране тайфун "Молаве", атаковавший центральную часть Вьетнама в конце октября. "Молаве" стал самым мощным тайфуном, обрушившимся на Вьетнам за два последних десятилетия. Согласно подсчетам вьетнамского Национального координационного комитета по борьбе с последствиями стихийных бедствий, урон народному хозяйству страны из-за тайфуна "Молаве" оценивается в 10 трлн донгов (более $430 млн). Это в полтора раза превышает общий ущерб Вьетнаму от стихийных бедствий в 2019 году, который составил 7 трлн донгов (свыше $302 млн).