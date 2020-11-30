"Сбер" запустит свой универсальный маркетплейс в 2021 году

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. "Сбер" планирует запустить в 2021 году свой универсальный кросс-категорийный маркетплейс. Об этом сообщил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, вступая в рамках презентации новой стратегии экосистемы "Сбера".

"В развитии бизнеса e-comm (электронной коммерции - прим. ТАСС) мы выделяем следующие ключевые направления: запуск в 2021 году универсального кросс-категорийного маркетплейса", - сказал он.

Помимо этого "Сбер" будет стремиться занять сильные позиции в ключевых товарных категориях, таких как электроника и бытовая техника, одежда и обувь, продукты и товары повседневного спроса, а также красота и здоровье, добавил Хасис.

Вместе с этим топ-менеджер банка анонсировал покупку мажоритарной доли в "Сбермаркете". Сделка будет закрыта после необходимых согласований.

"Мы приняли решение приобрести мажоритарную долю в "Сбермаркете". Остальные доли останутся у основателей, менеджмента и нескольких миноритарных акционеров. Сделка будет закрыта после получения необходимых регуляторных согласований", - заявил Хасис.

По его словам, объем инвестиций "Сбера" составит около 12 млрд рублей, из которых существенная часть пойдет на развитие бизнеса.

Сейчас в экосистему Сбербанка входят около 50 компаний, из них около трех десятков - ключевых. В 2019 году нефинансовые цифровые компании заработали более 35 млрд рублей выручки, а в 2020 году "Сбер" планирует заработать более 70 млрд рублей. В начале ноября глава Сбербанка Герман Греф заявлял журналистам, что "Сбер" в будущем планирует расширение своей экосистемы, в первую очередь в области e-commerce.