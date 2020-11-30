Apple обжаловала решение ФАС об устранении нарушений на рынке приложений

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Apple обжаловала решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, признавшей компанию ограничивающей конкуренцию на рынке мобильных приложений для iOS. Соответствующее заявление компании размещено в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Ранее в понедельник ФАС сообщила, что Apple пока не отчиталась об устранении нарушений, но должна сделать это до 30 ноября.

Согласно картотеке, Apple подала заявление о признании решений и действий (бездействий) ФАС незаконными. Заявление датировано 23 ноября.

ФАС в августе 2019 года в связи с жалобой "Лаборатории Касперского" возбудила дело о необоснованном отклонении Apple версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids. Комиссия ФАС пришла к выводу, что Apple злоупотребила своим доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS. Согласно предписанию, компания должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять (не допускать) в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованием.

Кроме того, предписание обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность их распространения в App Store без потери важного функционала.