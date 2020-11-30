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Безработица в России в октябре снизилась до 6,3%

В сентябре показатель составлял 6,5%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Безработица в России в октябре 2020 года снизилась до 6,3% c уровня 6,5% в предыдущем месяце, следует из материалов Банка России.

"В октябре 2020 года продолжилось восстановление спроса на труд. Потребность в работниках возросла, что привело к уменьшению уровня безработицы до 6,3% (в сентябре: 6,5%). Однако снижение конкуренции за вакансии происходило неравномерно и, как указывают косвенные данные, наблюдалось преимущественно среди низкоквалифицированных рабочих (дефицит из-за оттока мигрантов) и персонала, занятого в борьбе с COVID-19", - указывает регулятор.

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