Хайнань намерен привлекать из-за рубежа ценных специалистов и надежных инвесторов

ХАЙКОУ, 30 ноября. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань планирует привлекать лучших иностранных инвесторов и профессионалов для эффективной реализации региональной программы развития, в связи с чем местные власти предпринимают активные стимулирующие меры. Об этом говорится в заявлении, распространенном администрацией острова.

В нем уточняется, что к 2025 году правительство КНР собирается выполнить ключевые задачи по созданию на острове порта свободной торговли, а к 2050 году Хайнань станет "передовым международным экономическим кластером с китайской спецификой".

"Эти меры нацелены на то, чтобы иностранным специалистам и компаниям здесь было проще обосноваться, чтобы они имели возможность участвовать в процессе усиления открытости Хайнаня, в формировании международной зоны потребления", - заявил секретарь парткома провинции Лю Цыгуй.

По его словам, хайнаньское руководство рассчитывает задействовать новые рычаги, которые ускорят процессы интернационализации и экономической глобализации. В итоге, как пояснил глава парткома, остров станет "важным осевым элементом, как для Китая, так и для всего мира".

Новые стимулирующие меры

Как отмечается в распространенном заявлении, за последние пять месяцев Хайнань предпринял целый ряд важных шагов, которые не могут не заинтересовать иностранных инвесторов и профессиональных кадров, относящихся к категории высоко востребованных компаний и специалистов. Преобразования прежде всего коснулись фискальной политики: в июне максимальная ставка подоходного налога для индивидуальных лиц и коммерческих организаций, удовлетворяющих правительственным требованиям, была уменьшена до 15%. Предприятия, инвестирующие в современную сферу услуг и передовые технологии, были полностью освобождены от соответствующих выплат. Вдобавок к этому в ноябре власти снизили до нулевой отметки импортные пошлины на широкий перечень товаров производственного назначения.

Кроме того, зарубежные компании, зарегистрированные на территории особой таможенной зоны Янпу (западное побережье Хайнаня), получили право не выплачивать денежные сборы при осуществлении поставок на китайский рынок, если их продукция была произведена из местных компонентов и материалов, либо стоимость переработки импортного сырья превышает 30% от цены конечного товара. Недавно в той же части острова были существенно упрощены процедуры по регистрации международных судов.

В связи с интенсивным развитием на Хайнане морского туризма льготы распространились и на владельцев яхт: посещая местные порты, они больше не должны оставлять таможне КНР денежный залог на период пребывания в акватории провинции. Особые привилегии получили авиаперевозчики, обслуживающие воздушные маршруты, которые связывают провинцию с другими китайскими регионами и странами мира. Такие компании имеют право заправлять свои самолеты авиационным топливом по выгодным безналоговым тарифам.

Важными нововведениями также стали снятие ограничений при приеме иностранцев на работу и расширение каналов по найму зарубежных специалистов. Правительство создало международную инновационную платформу в сфере занятости, сформировав более эффективные механизмы по найму востребованных кадров, их лицензированию и сертификации. Особое внимание власти уделили стратегии привлечения иностранных профессионалов высокими зарплатами.

Среди прочих важных мер, за последние полгода оказавших стимулирующее воздействие на экономику Хайнаня, - упрощение взаиморасчетов при осуществлении внешнеторговых операций и оптимизация сферы транспортных коммуникаций. Ожидается, что все эти нововведения значительно сократят издержки иностранных предприятий, занимающихся на острове коммерческой и производственной деятельностью.

Согласно официальным данным, политика хайнаньских властей по усилению открытости приносит ощутимые результаты. Так, согласно статистике, в январе - августе в провинции было зарегистрировано более 2 тыс. новых внешнеторговых компаний - в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. За тот же промежуток времени зарубежные инвесторы основали на Хайнане более 400 предприятий, вложив в экономику острова свыше 387 млн юаней ($58,8 млн по текущему курсу), что на 33% превышает показатель первых восьми месяцев годом ранее.

Цели развития Хайнаньского порта свободной торговли

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

1 июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали Генеральную программу развития Хайнаньского порта свободной торговли, в соответствии с которой к 2025 году на острове должен быть окончательно сформирован эффективный механизм по стимулированию устойчивого и долгосрочного роста. Ожидается, что благодаря новым методам, многие из которых внедряются в Китае впервые, провинция сможет выполнить целый ряд ключевых социально-экономических задач, необходимых для формирования на юге страны мощного финансово-экономического центра. Предполагается, что к 2035 году максимально усилятся как хозяйственный, так и инновационный потенциал Хайнаня, и он станет одним из самых привлекательных регионов для международных инвесторов.