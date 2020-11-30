На Украине обжаловали разрешение взыскания с России $1,3 млрд убытков "Ощадбанка" в Крыму

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Жалоба на постановление Киевского апелляционного суда о выдаче разрешения украинскому "Ощадбанку" на выполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании с России $1,3 млрд убытков в связи с потерей активов в Крыму поступила в Верховный суд Украины. "Ощадбанк" расценивает это как угрозу остановки выполнения решения арбитража, сообщила в понедельник пресс-служба украинского финансового учреждения.

"Ощадбанк" крайне обеспокоен ситуацией вокруг процедуры выполнения на Украине решения Международного коммерческого арбитража - Арбитражного трибунала по делу по иску Ощадбанка к Российской Федерации, согласно которому банку присуждена компенсация более $1,3 млрд. Поводом для этого стало принятие Верховным судом [Украины] к рассмотрению апелляционной жалобы ЧАО "Фортуна" на постановление Киевского апелляционного суда, согласно которому Ощадбанку предоставлено разрешение на принудительное исполнение решения Международного коммерческого арбитража", - говорится в сообщении пресс-службы.