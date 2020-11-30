В ЦБ заявили, что большинство участников финрынка поддержали введение цифрового рубля

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Абсолютное большинство участников финансового рынка в ходе общественного обсуждения поддерживает целесообразность введения цифрового рубля. Об этом заявила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова в ходе вебинара, посвященного обсуждению консультативного доклада ЦБ "Цифровой рубль".

"Что с учетом обсуждения, которое мы провели на нескольких площадках, я хотела бы отметить? Практически абсолютное большинство поддержало необходимость и целесообразность выпуска цифрового рубля", - сказала она.