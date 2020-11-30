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S&P Global купит IHS Markit за $44 млрд

Акционеры S&P Global будут владеть 67,75% объединенной компании, остальная часть будет принадлежать нынешним акционерам IHS Markit

ТАСС, 30 ноября. Компания S&P Global договорилась о покупке аналитического агентства IHS Markit за $44 млрд. Об этом сообщается в понедельник на сайте компании.

"S&P Global и IHS Market сегодня объявили о том, что они достигли соглашения о слиянии с целью осуществления сделки о приобретении [компанией S&P Global] IHS Markit за $44 млрд, включая $4,8 млрд чистой задолженности", - говорится в заявлении.

Отмечается, что акционеры S&P Global будут владеть 67,75% объединенной компании, остальная часть будет принадлежать нынешним акционерам IHS Markit.

Газета The Wall Street Journal отмечает, что рыночная стоимость IHS Markit до объявления о сделке составляла $37 млрд, а компании S&P Global - примерно $82 млрд.

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