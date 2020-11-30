Кудрин оценил объем средств для ликвидации очереди на получение жилья детьми-сиротами

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Объем средств, необходимых для ликвидации в течение нескольких лет очереди на получение жилья детьми-сиротами, составляет 264 млрд рублей. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

"В год тратится на эти цели 39 млрд рублей. Но, чтобы очередь только хотя бы не росла, нужно примерно в два раза больше. И если бы мы хотели погасить эту очередь в течение нескольких лет, то нам потребовалось бы 264 млрд рублей", - отметил он.

По словам Кудрина, на сегодня в очереди на получение жилья стоят 193 тыс. детей-сирот, которые уже имеют право на это жилье и пока его получить не могут.

"В год предоставляется от 25 до 28 тыс. квартир, но очередь прирастает быстрее", - сказал глава контрольного ведомства.