Цифровой рубль может стать доступным для международных переводов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Цифровой рубль в будущем может быть использован для международных переводов, но говорить об интеграции национальной платформы можно только после запуска цифровых валют другими странами. Об этом сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова в ходе вебинара, посвященного обсуждению консультативного доклада ЦБ "Цифровой рубль".

"Что касается возможности трансграничных операций. Это тема, когда и другие регуляторы уже выпустят свои валюты. Не только Китай, но и как минимум несколько игроков. Тогда можно вести речь, что можно интегрироваться с системами аналогичного уровня", - сказала она.

Скоробогатова добавила, что сейчас Европейский союз также рассматривает возможность выпуска цифрового евро, а Китай пилотирует аналогичный проект.