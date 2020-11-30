{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Резидентами и партнерами ОЭЗ "Иннополис" в Татарстане стали еще девять компаний

Он создадут более новых 250 рабочих мест

ИННОПОЛИС, /Республика Татарстан/, 30 ноября. /ТАСС/. Резидентами и партнерами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Иннополис" стали еще девять компаний, планируется, что они создадут более 250 рабочих мест. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе ОЭЗ по итогам заседания наблюдательного совета АО "Особая экономическая зона "Иннополис" под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова.

Как уточнили в пресс-службе, сейчас, без учета новых компаний, на территории особой экономической зоны осуществляют деятельность 105 резидентов. В статусе партнера работает 21 компания, стартапа - 58 компаний. В общей сложности компаниями на территории ОЭЗ "Иннополис" проинвестировано 26,7 млрд рублей и создано 3,8 тыс. рабочих мест.

"Новыми резидентами и партнерами ОЭЗ "Иннополис" стали девять компаний, которые создадут более 250 рабочих мест. Общий объем заявленных инвестиций в разработки и инновационную инфраструктуру составляет 43 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В частности, АО "Трансмашхолдинг" и ООО "Локотех-Сингал" открывают в ОЭЗ "Иннополис" центр компетенций по беспилотным технологиям - компания "Рейлнекст" разработает комплексную систему Ctrl@Traffic по организации беспилотного движения в Казанском метрополитене. В рамках проекта модернизируют существующие системы связи, управления движением, безопасности и эксплуатируемого на линии подвижного состава. Также запланировано развертывание новых систем для решения задач, связанных с организацией автоматического движения поездов.

Как отметили в пресс-службе "Трансмашхолдинга", переход к полностью беспилотному движению "накладывает ряд дополнительных требований к функциям и структурному составу системы - таких, как контроль габарита следования поезда в тоннеле и в пределах платформенного пространства, возможность дистанционного управления подвижным составом и автоматическое управление движением и ведением поездов". Новые компоненты Ctrl@Traffic будут преимущественно разрабатываться специалистами ООО "Рейлнекст" на территории особой экономической зоны в кооперации с компаниями-партнерами.

"Разработку, испытания и эксплуатацию системы планируется завершить до 31 декабря 2022 года. В частности, до конца 2021 года планируется закончить разработку всех компонентов системы, частично модернизировать парк подвижного состава, после чего начнется тестирование, а затем опытная эксплуатация. Система беспилотного метро сможет работать при максимальной скорости движения поезда до 90 км/час и общем количестве подвижных составов до 40 пар в час. В перспективе, помимо Казани, система беспилотного движения может быть внедрена в метрополитене других городов, где эксплуатируется подвижной состав АО "Трансмашхолдинг", - говорится в сообщении пресс-службы.

О Казанском метрополитене

Метрополитен Казани открылся в 2005 году и стал первым в стране, построенным после распада СССР. Он состоит из одной ветки, на которой расположены 11 станций. В конце августа 2018 года в Казани открылась последняя станция первой ветки метро, получившая название "Дубравная". Эта станция завершила строительство Центральной линии.

Теги
РоссияТатарстан
Догузова считает, что туризм может стать "новой нефтью" для российской экономики
Следующий год откроет для отрасли еще больше возможностей, уверена глава Ростуризма
Читать полностью