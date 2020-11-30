Участниками онлайн-олимпиады стран БРИКС по математике станут более 3 млн школьников

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Более 3 млн учеников ожидаются в качестве участников четвертой онлайн-олимпиады стран БРИКС по математике, которая пройдет в ноябре-декабре и является одним из крупнейших некоммерческих международных образовательных онлайн-проектов, созданных в России. В этой и других новых разработках российской ИТ-компании "Учи.ру" разбирался корреспондент ТАСС.

Осенью крупнейшая в России онлайн-платформа для школьного обучения Учи.ру, резидент ИТ-кластера Фонда "Сколково", в дополнение к уже существующим ресурсам подготовила ряд новых проектов, которые можно использовать как в дистанционном, так и в традиционном очном обучении школьников. В их числе "Учабрь - пора учиться" - серия онлайн-уроков и мастер-классов с ведущими учителями России и популяризаторами науки; международная онлайн-олимпиада по математике для школьников стран БРИКС, Индонезии и Вьетнама; курсы повышения квалификации для педагогов.

"Прошлый и этот учебный год, пожалуй, можно назвать самыми необычными в истории. Все школьное сообщество столкнулось с необходимостью кардинально перестроить привычные процессы и перейти на дистанционный режим взаимодействия. Учителя меняют принципы работы, осваивают новые форматы обучения, находят способы поддержания мотивации учеников удаленно. Учитывая, что на нашей платформе занимаются миллионы школьников и сотни тысяч учителей, для нас особенно важно поддерживать их в такой ситуации", - заявил генеральный директор Учи.ру Илья Паршин.

Ресурсы Учи.ру бесплатны для проведения школьных занятий, для занятий учителей с учениками. Для самостоятельных занятий ученику доступно до 20 заданий каждый день. Если ребенок хочет заниматься больше, родители могут приобрести подписку.

Технологии на службе школе

Основной обучающий контент на Учи.ру - это интерактивные курсы и онлайн-олимпиады, созданные в соответствии с федеральными государственными стандартами. Дети изучают школьные предметы, учатся программированию и целеполаганию, готовятся к всероссийским проверочным работам и основному государственному экзамену, а также участвуют в российских и международных олимпиадах.

"По итогам прошлого учебного года более половины школьников страны - 8 мон детей - стали пользователями платформы Учи.ру. Наиболее активные - учащиеся начальных классов, а самые востребованные предметы - математика, окружающий мир и русский язык. Школьники решили более 900 млн заданий", - рассказали представители платформы.

На Учи.ру, кроме курсов и олимпиад, популярностью у детей и учителей пользуются и другие форматы онлайн-обучения. Так, в октябре этого года начался проект "Учабрь - пора учиться". Это готовые онлайн-уроки по математике, русскому языку, окружающему миру и английскому языку по программе 1-8 классов. Уроки проходят с понедельника по четверг и включают в себя видео, подборки тематических интерактивных заданий, с помощью которых ученики могут закрепить пройденный материал. Каждый урок сопровождается презентацией, проверочными работами и советами, созданными для учителей, чтобы облегчить подготовку к урокам. По пятницам в рамках "Учабря" проходят мастер-классы с известными популяризаторами науки, журналистами и блогерами.

"Учабрь - пора учиться" - это уже вторая подобная инициатива Учи.ру, в рамках которой все желающие могут бесплатно обучаться в формате онлайн-уроков. Первые онлайн-уроки на Учи.ру начались весной этого года и собрали более 7 млн просмотров.

"Онлайн-уроки разработаны в помощь учителям для подготовки и проведения как дистанционных уроков, так и занятий в классе. Каждый урок - это уникальная подборка обучающих видео и презентаций, интерактивных заданий, домашних и проверочных работ. Такой универсальный комплект к каждому уроку учителя могут использовать в качестве основных или дополнительных материалов при планировании своих занятий. А родители с их помощью - самостоятельно организовать дополнительные занятия своих детей", - считает руководитель направления по работе с учителями образовательной платформы Учи.ру Екатерина Латыпова.

Цифровое образование становится международным

Технологичные проекты стали необходимым и удобным инструментом для обучения детей в разных концах России и мира. Такие проекты все чаще становятся ежедневными помощниками для школ, учителей и родителей школьников в разных концах России и мира. В онлайн-олимпиаде по математике BRICSMATH.COM+, которая проходит с 16 ноября по 20 декабря и организатором которой выступает Учи.ру, ожидается более 3 млн участников из семи стран мира: Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, а также впервые - из Индонезии и Вьетнама. В этому году олимпиада проводится уже в четвертый раз. Это один из крупнейших некоммерческих международных образовательных онлайн-проектов, созданных в России и популярных далеко за ее пределами.

Математическое соревнование бесплатно и доступно после регистрации на сайте BRICSMATH.COM. Задания разработаны для учеников всех возрастов на русском, английском, португальском, индонезийском, вьетнамском и китайском языках, а также хинди и маратхи.

" Олимпиада проходит регулярно с 2017 года, и за это время в ней участвовало более 2 млн школьников. В этом году мы ожидаем увеличения числа участников до 3 млн. Мы видим эффективность современных форматов, которые позволяют развить интерес к обучению и повышают образовательные результаты детей" , - добавил Паршин.

Поддержка учителей

Роль педагога в свете последних событий и перехода школ на дистанционное обучение значительно возросла, и возросла значимость их новых компетенций. В октябре Учи.ру провела опрос, в котором приняли участие 2,2 тыс. учителей 1-11 классов со всей России. 47% учителей отметили, что в новых условиях они ощутили острую нехватку новых знаний и навыков. Больше половины (57%) учителей в 2020 году учились больше, чем в соответствующий период 2019 года. Большинство опрошенных (80%) повышали свою цифровую грамотность.

По итогам прошлого учебного года аудитория учителей-пользователей Учи.ру достигла 350 тыс. человек. Для поддержки педагогов запущены бесплатные образовательные курсы, регулярно проводятся конференции, подготовлены методические пособия и руководства. В прошлом году Учи.ру запустила курс повышения квалификации педагогов по цифровой грамотности, который пользуется повышенным спросом среди десятков тысяч учителей.

"Считается, что использование игровых технологий на традиционных уроках - достаточно изученная и освоенная педагогами методика, но как она меняется в цифровой среде обучения? Мы в Учи.ру давно исследуем и находим эффективные инструменты работы с познавательной мотивацией ученика, используя в том числе игровые механики. Этими знаниями мы делимся наряду с другими авторами курса", - рассказал Паршин.

Актуальным также является вопрос о том, как поддерживать высокую мотивацию и вовлеченность учеников на уроках. В ноябре 2020 года Учи.ру запустила бесплатный курс повышения квалификации для педагогов "Геймификация на уроках в начальной школе в условиях цифровой среды обучения". Он основан на анализе российского и международного опыта использования игровых технологий в образовании и исследованиях платформы. Курс содержит теоретический и практический блоки и длится 36 часов. После успешного прохождения слушатель получает удостоверение о повышении квалификации, а после каждого пройденного модуля - сертификат с указанием изученной темы.

Как будут дальше развиваться образовательные технологии? По мнению председателя правления фонда "Сколково" Игоря Дроздова, государство могло бы задавать стандарты для таких образовательных ресурсов, чтобы компании подстраивали под них свои продукты, так как сегодня частные платформы дополнительного образования ничем не регулируются. При этом бесплатный доступ к коммерческим образовательным ресурсам для школьников можно обеспечить за счет бюджетных средств - это будет дешевле, чем разрабатывать с нуля аналогичные государственные продукты.