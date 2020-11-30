{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сбербанк запустит платформу для операций с цифровыми финансовыми активами

Госдума в июле приняла закон "О цифровых финансовых активах", регулирующий порядок обращения таких активов в России

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сбербанк планирует запустить блокчейн-платформу, через которую можно будет приобрести цифровые финансовые активы, заявил глава госбанка Герман Греф, вступая в рамках дня инвестора.

"С 1 января вступает в силу соответствующий закон. Мы хотим вывести на рынок нашу новую блокчейн-платформу, которая будет предоставлять услуги по покупке цифровых финансовых активов. И там мы собираемся с самого начала реализовать возможность как раз приобретения "зеленых" инструментов", - сказал он.

Госдума в июле 2020 года приняла закон "О цифровых финансовых активах", регулирующий порядок обращения таких активов в России. С 1 января следующего года он начинает действовать. Позднее, в октябре, ЦБ РФ опубликовал консультативный доклад для обсуждения возможности внедрения в России цифрового рубля.

Премьер-министр Михаил Мишустин 26 ноября заявил, что цифровые финансовые активы будут признаны имуществом, их владельцы смогут рассчитывать на юридическую защиту от противоправных действий.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияГреф, Герман Оскарович
Цифровая валюта и рынок массовых инвестиций. "Сбер" представил новую стратегию развития
Читать полностью