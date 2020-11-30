Сбербанк запустит платформу для операций с цифровыми финансовыми активами

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сбербанк планирует запустить блокчейн-платформу, через которую можно будет приобрести цифровые финансовые активы, заявил глава госбанка Герман Греф, вступая в рамках дня инвестора.

"С 1 января вступает в силу соответствующий закон. Мы хотим вывести на рынок нашу новую блокчейн-платформу, которая будет предоставлять услуги по покупке цифровых финансовых активов. И там мы собираемся с самого начала реализовать возможность как раз приобретения "зеленых" инструментов", - сказал он.

Госдума в июле 2020 года приняла закон "О цифровых финансовых активах", регулирующий порядок обращения таких активов в России. С 1 января следующего года он начинает действовать. Позднее, в октябре, ЦБ РФ опубликовал консультативный доклад для обсуждения возможности внедрения в России цифрового рубля.

Премьер-министр Михаил Мишустин 26 ноября заявил, что цифровые финансовые активы будут признаны имуществом, их владельцы смогут рассчитывать на юридическую защиту от противоправных действий.