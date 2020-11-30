МВФ ожидает более медленный экономический рост в зоне евро в первом квартале 2021 года

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Экономический рост в зоне евро в первом квартале 2021 года будет более слабым, чем ожидалось, если ситуация с пандемией коронавируса качественно не изменится в ближайшие месяцы. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Международного валютного фонда (МВФ).

"Зарождающееся восстановление находится под угрозой из-за большой второй волны вируса, впереди стоят значительные задачи по противодействию пандемии и обеспечению прочного восстановления", - отметили в МВФ. "Реальный ВВП зоны евро резко упал в первой половине [текущего] года. Действенная монетарная политика Европейского центрального банка (ЕЦБ), беспрецедентное бюджетное стимулирование, финансовый сектор и другие меры на национальном и уровне ЕС помогли смягчить влияние кризиса и поддержали значительный отскок в третьем квартале, - говорится в тексте. - Экономическая активность по-прежнему значительно ниже докризисного уровня, но уровень безработицы вырос умеренно, благодаря использованию схем по сохранению рабочих мест".

Рост числа случаев новой коронавирусной инфекции и возобновление карантина "ударили по доверию, снизили мобильность". "За более, чем ожидалось, высоким ростом в третьем квартале года последует более слабая активность в четвертом квартале, - считают эксперты. - В случае, если динамика пандемии сильно не изменится в ближайшие месяцы, в первом квартале 2021 года рост будет более слабым, чем предсказывалось в октябрьском обзоре мировой экономики". В этой связи в организации вновь указали на "крайнюю неопределенность".

"Затяжной кризис в сфере здравоохранения и медленное восстановление могут привести к усугублению финансовых условий, большей уязвимости государственного и частного сектора, в то время как запаздывание на рынке труда вызовет неравенство и бедность, - отмечается в тексте. - Продолжающиеся переговоры о будущих отношениях между Великобританией и ЕС и возможная эскалация торговой напряженности добавляют неопределенности".

В МВФ призвали продлить приостановку базового документа зоны евро - Пакта стабильности и роста - до устойчивого закрепления восстановления. "Это может быть подходящее время для реформирования фискальных правил ЕС. Лидеры ЕС должны поручить Еврокомиссии выработать фундаментальные реформы правил", - предлагают эксперты. По их мнению, необходимо продолжить меры поддержки финансового сектора, пока восстановление не будет идти полным ходом. "Это включает банки, которые будут воздерживаться от выплаты дивидендов и обратного выкупа акций. Буферы капитала и ликвидности необходимо постепенно восстанавливать для обеспечения кредитной способности банков", - говорится в тексте.

Ситуация в мире

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере почти 5%, но она восстановится и вырастет на 5,4% в следующем году.