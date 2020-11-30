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Премьеры РФ и Белоруссии обсудили совместные проекты в энергетике и транспортной сфере

Особое внимание главы правительств уделили перспективам взаимодействия стран в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудили по телефону совместные проекты в энергетике, промышленности, транспортной сфере и других отраслях. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба российского кабмина.

"Главы правительств рассмотрели приоритетные направления развития российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в энергетике, промышленности, в сфере транспорта и в других областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание было уделено перспективам взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза. Мишустин и Головченко также обсудили график предстоящих контактов на правительственном уровне, сообщили в российском кабмине.

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Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссияГоловченко, Роман Александрович
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