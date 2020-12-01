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Иннопром онлайн 2020

Промышленный диалог Россия-Узбекистан в рамках "Иннопром онлайн". Трансляция завершена

Участники мероприятия обсудили наиболее перспективные промышленные и инфраструктурные проекты Узбекистана для российского бизнеса
© Донат Сорокин/ТАСС

Сессия "Промышленный диалог Россия-Узбекистан: новые проекты и партнерства" прошла на платформе "Иннопрома". Спикеры обсудили текущие проекты и перспективные отрасли для совместной работы, наиболее перспективные промышленные и инфраструктурные проекты Узбекистана для российского бизнеса и вызовы для ускоренного развития сотрудничества.

Модератор дискуссии - директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин. В число спикеров вошли заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, директор Центра разработки инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Хуррам Тешабаев, первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, директор дирекции международного бизнеса ПАО "Промсвязьбанк" Александр Мещеряков, советник генерального директора госкорпорации "Росатом", старший региональный вице-президент "Русатом - Международная сеть" Александр Мертен и многие другие. 

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