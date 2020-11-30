ЦБ выступил против выпуска стейблкойнов на российский рубль

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Банк России выступает против выпуска стейблкойнов (криптовалюты, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров, их курсы подвержены меньшим колебаниям, чем курсы типичных криптовалют) на российский рубль. Если для смарт-контракта необходим какой-либо криптоактив, то им будет выступать цифровой рубль, сообщил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в ходе вебинара, посвященного обсуждению консультативного доклада регулятора "Цифровой рубль".

"Китай прямо запретил любые стейблкоины на юань. Я думаю, что мы не далеки от этого. По крайней мере все, что будут использовать как средство платежа, будет нами пресекаться. Мы исходим из того, что платежным средством Российской Федерации является рубль", - сказал он и добавил, что если для смарт-контрактов нужен криптоактив, то этим криптоактивом будет цифровой рубль, который будет выпускаться Банком России.

В середине октября 2020 года ЦБ РФ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой.

В своем докладе регулятор подчеркивал, что криптовалюты и так называемые стейблкойны не являются деньгами, так как они не могут полноценно выполнять все функции денег. Также за криптовалютами нет надежного гаранта, обеспечивающего их легитимность, создание и использование. Помимо этого, их цена, курс обмена на деньги, подвержена значительным колебаниям, а использование сопряжено с высокими рисками существенных финансовых потерь для граждан. Именно поэтому в России использование криптовалют для расчетов запрещено законом.

В свою очередь, цифровой рубль будет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем и сможет широко использоваться населением, бизнесом и государством в платежной сфере, обеспечив простоту расчетов, их высокую скорость, низкие издержки и высокую надежность.