"Газпром" не будет занижать дивиденды из-за повышенного соотношения долга к EBITDA

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. "Газпром" не планирует использовать фактор превышения соотношения чистого долга компании к показателю EBITDA для снижения суммы выплачиваемых дивидендов. Об этом сообщил заместитель начальника департамента "Газпрома" Алексей Фиников на телефонной конференции.

"В соответствии с дивидендной политикой, в случае превышения коэффициента чистый долг/EBITDA уровня 2,5 совет директоров имеет право рекомендовать выплатить более низкий размер дивидендов. При этом даже в ситуации превышения порогового значения долговой нагрузки, мы не планируем использовать это как формальный повод для занижения дивидендов", - сказал он.

Фиников отметил, что выплата дивидендов является ключевым приоритетом для компании. Он добавил, что "дивидендная политика обладает достаточной гибкостью для использования при любых условиях внешней конъюнктуры".

Дивиденды за 2020 год

По словам Финикова, Газпром" сохраняет план выплатить дивиденды за 2020 год в размере 40% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, рассчитывает обеспечить выплаты за счет свободного денежного потока и не прибегать к займам.

"Я напомню, что по результатам 2020 года, в 2021 году, мы планируем выплатить не менее 40% от чистой прибыли, очищенной от не денежных показателей, - сказал он. - Поскольку мы намерены также контролировать capex и затраты, и мы ожидаем, что в виду восстановления конъюнктуры наша EBITDA вырастет, мы полагаем, что эти цели достижимы, и дивиденды будут выплачены за счет денежного потока. Таким образом, мы не собираемся специально занимать для выплаты дивидендов".

Капзатраты в 2021 году

Инвестпрограмма группы "Газпром" в 2021 году может быть на уровне этого года - 1,4 трлн рублей или немного выше этого показателя.

"Мы ожидаем по итогам года ее (инвестиционную программу группы "Газпром" - прим. ТАСС) на уровне 1,4 трлн рублей. Что касается 2021 года, то уровень capex (капзатраты - прим. ТАСС) по группе будет примерно аналогичным - 1,4 трлн рублей, может быть чуть больше этой цифры", - сказал Фиников.

Восстановление свободного денежного потока

"Газпром" рассчитывает на восстановление положительного свободного денежного потока и снижение долговой нагрузки уже в следующем году, сообщил Алексей Фиников.

"Мы нацелены на восстановление положительного свободного денежного потока и снижение долговой нагрузки уже в следующем году. Однако, судя по динамике котировок акций "Газпрома" в сравнении с ценами на газ, мы видим, что и рыночные факторы, и меры по поддержке финансовых результатов компании, и приверженность дивидендной политике даже в сложных рыночных условиях 2020 года остаются пока вне внимания рынка", - сказал он.

В презентации "Газпрома" к телефонной конференции отмечается, что группа за девять месяцев этого года получила отрицательный свободный денежный поток в размере 161 млрд рублей. Чистый долг составил 4,397 трлн рублей. Коэффициент "чистый долг/EBITDA" в третьем квартале составил 2,9.