Сбербанк в 2021 году может эмитировать свою цифровую валюту

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сбербанк в следующем году может начать экспериментировать с выпуском своей цифровой валюты, которая будет называться "Сберкоин". Об этом сообщил глава банка Герман Греф, выступая в рамках Дня инвестора.

"Мы рассматриваем все возможности вкупе с тем, что сейчас планирует делать ЦБ. Мы видим, что производные на фиатные валюты фактически разрешено эмитировать. У нас есть все проработки на эту тему, и вполне возможно, что мы начнем экспериментировать с производством своей валюты - "Сберкоином", - сказал он.

Возможность выпускать свои цифровые активы и обменивать их на другие подобные разрешает закон "О цифровых финансовых активах", который был принят Госдумой в третьем чтении в июле 2020 года и вступит в силу с января 2021 года. Организовать выпуск, куплю - продажу, а также учет цифровых активов будет возможно в рамках специальных информационных систем, которые должны соответствовать российскому законодательству и быть включены в соответствующий реестр Банка России.