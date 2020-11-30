Цифровая валюта и рынок массовых инвестиций. "Сбер" представил новую стратегию развития

"Сбер" провел в онлайн-формате День инвестора, представив новую стратегию развития до 2023 года. Президент, председатель правления Герман Греф, первый зампред правления Александр Ведяхин, первый зампред правления Лев Хасис и многие другие рассказали о том, что ждет банк в будущем. На мероприятии обсуждались такие вопросы, как выпуск собственной цифровой валюты, открытие маркетплейса и инвестиции в технологии.

Основные тезисы - в материале ТАСС.

Сбербанк в 2021 году может эмитировать свою цифровую валюту. Она будет называться "Сберкоин".

Сбербанк также планирует запустить блокчейн-платформу, через которую можно будет приобрести цифровые финансовые активы.

"Сбер" рассчитывает войти в тройку лидеров рынка электронной коммерции в России по итогам 2023 года.

Инвестиции в технологии приносят "Сберу" около 20% прибыли группы. Искусственный интеллект и IT-решения позволили снизить стоимость транзакций в два раза.

Греф отметил, что Сбербанк рассматривает монетизацию бизнесов экосистемы через IPO, однако это произойдет не в ближайшее время. Сейчас в экосистему входят около 50 компаний, из них около трех десятков - ключевые.

"Сбер" планирует запустить в 2021 году свой универсальный кросс-категорийный маркетплейс. Помимо этого, Сбербанк купит мажоритарную долю в "Сбермаркете", сделка будет закрыта после необходимых согласований.

За последние три года активы под управлением Сбербанка удвоились и составили 1,7 трлн рублей. К 2023 году компания планирует нарастить их более чем в 1,5 раза, до 2,6 трлн рублей.

Греф подчеркнул, что "Сбер" не стремится стать монополистом и нуждается в сильных конкурентах.

Сбербанк в 2023 году планирует нарастить долю инвестиций граждан в структуре безналичных сбережений с 13% до 23%, что превысит 5 трлн рублей.

Сбербанк рассчитывает увеличить ипотечный портфель более чем на 30% до 2023 года благодаря сервису "ДомКлик".

Новая стратегия "Сбера" до 2023 года предполагает рентабельность выше 17%, уровень дивидендных выплат - в 50% от чистой прибыли по МСФО.

Рост банковского сектора России на горизонте трех лет замедлится, но будет лучше общемирового, заявил Греф.