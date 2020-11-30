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Правительство согласовало программу газификации регионов

Она должна быть окончательно утверждена до 1 января, сообщил вице-премьер Александр Новак

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ согласовало разработанную Минэнерго концепцию газификации регионов России до 2030 года, окончательно она должна быть утверждена до 1 января 2021 года после рассмотрения комиссией по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности при президенте России. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

"Ее проект уже прошел этап рассмотрения в правительстве и направлен на рассмотрение комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности при президенте", - говорится на сайте кабмина со ссылкой на слова Новака в ходе совещания по вопросам газификации.

"Нам предстоит до конца разрешить ряд вопросов, находящихся за рамками дорожной карты: сохраняющейся размытой ответственности за газификацию, несогласованности планов, разнящейся дисциплины регионов при реализации программ газификации. Очевидно, что есть необходимость изменения законодательства, нормативной базы, стандартизации работы оборудования, унификации подходов", - подчеркнул вице-премьер.

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