В Минпромторге сообщили о росте выпуска товаров легкой промышленности на 7,3%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Стоимость отгруженной потребителям продукции легкой промышленности за десять месяцев 2020 года выросла на 7,3%, до 423 млрд рублей, производство одежды при этом увеличилось на 14,2%, до 168,3 млрд рублей. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, слова которого приводятся в пресс-релизе Минпромторга РФ по итогам Международного форума моды, который проходил в Санкт-Петербурге.

"Несмотря на сложные условия, легкая промышленность показала хорошую динамику роста. За десять месяцев этого года объем отгруженных товаров составил более 423 млрд рублей. Это на 7,3% больше объема отгрузки в аналогичном периоде 2019 года", - сказал он. По словам Евтухова, лидирующим направлением в 2020 году стало производство текстиля: оно выросло на 26,9%, составив 203,7 млрд рублей. Производство одежды также показало положительную динамику и составило 168,3 млрд рублей - рост на 14,2%.

Замглавы Минпромторга РФ отметил, что в 2020 году на фоне пандемии в индустрии моды появились новые тренды. "Несмотря на частичное восстановление потребительского спроса в ретейле после локдауна, электронная торговля не теряет своих позиций, поэтому брендам по-прежнему важно осваивать это направление. Еще одной тенденцией, воспринятой дизайнерским сообществом, стали маски - игроки fashion-индустрии начали выпускать самые разные модели: цветные, с вышивкой, объемным декором, логотипами, надписями и другие. Кроме того, Евтухов отметил, что индустрия моды в этом году основательно перешла в digital-формат, начиная от виртуальных примерочных и заканчивая полноценными 3D-коллекциями и моделями одежды с эффектом дополненной реальности", - говорится в сообщении Минпромторга РФ.