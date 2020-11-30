Доля "Газпрома" на европейском рынке газа повысилась до 34%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. "Газпром" увеличил свою долю на рынке газа Европы до 34%, заняв долю у СПГ, который оказался неконкурентоспособным в текущей рыночной ситуации. Об этом сказал заместитель начальника департамента "Газпрома" Алексей Фиников на телефонной конференции.

"Газпром" благодаря низкой себестоимости добычи и транспортировки газа, а также сбалансированному портфелю долгосрочных контрактов смог нарастить экспорт газа в третьем квартале 2020 года на 20% и заместить выпавшие объемы СПГ. Доля "Газпрома" на европейском рынке газа в третьем квартале увеличилась до 34%", - сообщил он.

По его словам, положительная динамика на рынке газа продолжится в четвертом квартале и во всем 2021 году. "[Это] дает нам основания ожидать дальнейшего восстановление показателей экспорта газа в Европу до более привычных уровней в течение четвертого квартала и всего следующего года", - добавил он.

Из отчета "Газпрома" за второй квартал 2020 года по стандартам РСБУ следовало, что доля российского газа на рынке Европы в апреле - июне снизилась с 36,6% в 2018 году до 27,8% в 2020 году, но по- прежнему, остается самой крупной среди конкурентов.

По его словам, спрос на газ в Европе в третьем квартале начал расти на фоне смягчения карантинных мер, в то время как собственная добыча в ЕС отставала по темпам восстановления, а объемы импорта были примерно на уровне 2019 года. Это позволило европейскому рынку газа вернуться к балансу после избытка предложения первого полугодия.

"Возвращение температурного режима к средним уровням за последние десять лет обеспечило более раннее начало отбора газа из подземных хранилищ по сравнению с прошлым годом. В совокупности эти факторы обеспечили более чем двукратный рост цен в третьем квартале на газовых хабах Европы", - отметил он.

Поставки в Китай

Объем поставок российского газа по "Силе Сибири" в Китай в третьем квартале этого года составил 1 млрд кубометров по цене, превышающей средний уровень цены на европейских рынках.

"В третьем квартале "Газпром" поставил 1 млрд куб. м газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" по цене, превышавшей средние уровни по европейскому рынку. По мере роста объемов поставок газа в соответствии с контрактом CNPC китайский рынок будет обеспечивать все более существенный вклад в выручку и прибыль "Газпрома", - сказал Фиников.

Средняя цена экспорта газа в Европу в третьем квартале составила $117 за 1 тыс. кубометров.

При этом Фиников отметил, что средние спотовые цены на европейских хабах в третьем квартале не превышали $100 за 1 тыс. кубометров газа.

Вице-премьер РФ Александр Новак на прошлой неделе по итогам межправительственной Российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству заявлял, что Россия к настоящему моменту поставила в Китай по газопроводу "Сила Сибири" 3,5 млрд куб. м газа.

"Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России, по которой поставляется газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м газа в год. Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по "восточному" маршруту начались в декабре 2019 года.

В октябре и первых двух декадах ноября трубопроводные поставки российского газа в Китай превышают контрактные объемы. "Газпром" и китайская CNPC обсуждают дополнительное увеличение поставок газа по "Силе Сибири" на 6 млрд кубометров после выхода на максимальный уровень прокачки, предусмотренный в контракте.