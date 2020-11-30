Акции Moderna на бирже в Нью-Йорке подорожали на 17% из-за новостей о вакцине

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Котировки акций Moderna на Нью-Йоркской фондовой бирже поднялись в понедельник на более чем 17% после заявления этой американской фармацевтической компании, что она подаст заявку на одобрение применения своей вакцины от коронавируса на рассмотрение регуляторов США и ЕС. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте биржи.

Котировки акций Moderna после открытия торговой сессии выросли на $21,84 (17,19%) и достигли $148,86.

Эта компания в понедельник заявила о том, что эффективность ее вакцины в среднем достигает 94,1%, а для предотвращения тяжелого течения коронавируса - 100%. Moderna уже в понедельник подаст заявку на одобрение применения своей вакцины в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и в Европейское медицинское агентство.

Ранее администрация США направила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн компании Moderna, $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson. $1,2 млрд были предоставлены компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.