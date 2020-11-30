Индексы в Нью-Йорке понизились

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник понизились.

По информации сайта торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones сразу после начала сессии упал на 259,33 пункта (-0,88%), до отметки 29 6464,26. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 14,19 пункта (-0,39%), до отметки 3 624,96. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 24,79 пункта (-0,21%), до 12 181,14.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 0,51%, до $45,30 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото снизилась на 0,55%, до $1 778,30 за тройскую унцию.

Рост числа инфицированных и опасения по поводу возможных проблем с доставкой и распределением вакцины от коронавируса влияют на настроения инвесторов, отметила газета The Wall Street Journal, комментируя начало сессии. В то же время, отметила газета, участники рынка видят возможности, открывающиеся в связи с предстоящим массовым использованием вакцины от коронавируса.

"Новости о разработке вакцин позитивно влияют на настроения инвесторов, - привела газета мнение руководителя департамента рыночной стратегии BNP Paribas Asset Management Дэниела Мориса. - Вплоть до конца года можно ожидать в целом позитивной динамики на рынке, хотя нельзя исключить и временных спадов".