Мишустин и премьер Молдавии обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Молдавии Ион Кику провели в понедельник телефонный разговор, в котором обсудили в том числе развитие торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

"Главы правительств обсудили вопросы развития российско-молдавского торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Обсуждалось также участие Молдавии в Евразийском экономическом союзе в качестве государства-наблюдателя.