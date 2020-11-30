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Мишустин и премьер Молдавии обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

Председатель правительства РФ провел переговоры с Ионом Кику

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Молдавии Ион Кику провели в понедельник телефонный разговор, в котором обсудили в том числе развитие торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

"Главы правительств обсудили вопросы развития российско-молдавского торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Обсуждалось также участие Молдавии в Евразийском экономическом союзе в качестве государства-наблюдателя.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияМолдавияКику, Ион
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