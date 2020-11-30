На Хайнане планируется создание пилотной зоны для применения механизма QDLP

ХАЙКОУ /Китай/, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Китая планируют расширять использование механизма QDLP (Qualified Domestic Limited Partner, квалифицированный отечественный партнер с ограниченной ответственностью - прим. ТАСС), в том числе за счет создания соответствующих пилотных зон в свободном торговом порту Хайнаня и городе центрального подчинения Чунцин. Об этом сообщает местный информационный ресурс " Наньхайван ".

Механизм QDLP включает в себя китайские структуры, которым разрешено регистрироваться за рубежом, инвестировать в хедж-фонды на зарубежных рынках и привлекать средства в юанях с последующим их инвертированием за рубежом. Реализация соответствующей программы, пишет ресурс, будет способствовать продвижению проекта по созданию свободного торгового порта на Хайнане. Подробности пока не приводятся.

В конце сентября этого года на Хайнане был создан первый инвестиционный фонд, работающий с квалифицированными зарубежными партнерами с ограниченной ответственностью (по программе QFLP). Среди основных целей новой структуры - поддержка развития инновационных предприятий в областях финансов, информационных технологий и современного оборудования. Объем капитала финансовой организации составил $99,98 млн.

Схема QFLP подразумевает, что зарубежные инвестиционные организации, отвечающие квалификационным требованиям надзорных органов КНР по финансовому контролю, конвертируют иностранный капитал в юаневые фонды и вкладывают его во внутренние китайские рынки частного и венчурного инвестирования.

В июне этого года правительство Китая опубликовало программу развития свободного торгового порта в провинции. Согласно этому документу, Хайнань будет превращен в специальную таможенную зону. Власти страны рассчитывают в целом завершить создание свободного порта на территории провинции к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.