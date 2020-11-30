ЦБ заявил о возвращении россиян к модели потребления весны 2020 года

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Потребительская активность в России снизилась до "карантинного" уровня, на это указывают оперативные индикаторы первых трех недель ноября, сообщается в материалах Банка России.

"В условиях ухудшения эпидемической обстановки домохозяйства начали возвращаться к модели потребления, наблюдавшейся весной из-за роста трат на продовольствие и лекарства, сокращение расходов на непродовольственные товары и услуги. В случае введения новых ограничений и перевода сотрудников на удаленную работу потребительский спрос может продолжить снижаться", - отмечает регулятор.

Ранее глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов сообщал, что рост эпидемиологических рисков сам по себе вызывает определенные эффекты самоограничения, что проявляется в снижении потребительской активности. По его прогнозам, пауза в восстановлении экономики может продлиться до весны 2021 года.