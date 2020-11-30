Производство лекарств в России за 10 месяцев выросло до 399,1 млрд рублей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Производство лекарств в РФ за 10 месяцев выросло на 17% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и достигло 399,1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении аналитической компании RNC Pharma.

"Суммарный объем производства лекарственных препаратов в России по итогам периода с января по октябрь 2020 г. составил 399,1 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Рублевая динамика относительно аналогичного периода 2019 года зафиксирована на уровне 17%", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, натуральные объемы продаж за этот период росли скромнее, показатель прироста в упаковках составил 12,4%, но при проведении расчетов в минимальных единицах дозирования (МЕД) показатель прироста уже вполне сопоставим с денежной динамикой (15,2%). Всего за 10 месяцев текущего года российские фармпроизводители выпустили 4 млрд упаковок лекарственных препаратов. Аналитики считают, что ухудшение рублевой динамики по итогам января - октября 2020 г. произошло по причине заметного перераспределения активности фармкомпаний по итогам десятого месяца. "В этот период уже в полный рост стояла проблема второй волны заболеваемости COVID-19, серьезно начал меняться спрос на лекарственные препараты и предприятиям приходилось реагировать", - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что выпуск относительно недорогих и массово востребованных лекарственных препаратов значительно вырос, так по итогам октября 2020 г. было отгружено 476,3 млн упаковок, это на 29% больше, чем годом ранее. "Рублевые темпы роста в октябре 2020 года ушли в минус, здесь фиксируем - 7,3%, причем это лишь второй отрицательный результат с начала текущего года", - сообщили эксперты. По их данным, в отношении фармгрупп в лидерах с точки зрения натуральной динамики в октябре 2020 года: антибиотики-азалиды (отгрузки к октябрю 2019 года выросли в 3,5 раза), противовирусные препараты (в три раза), регидратирующие средства (в 2,4 раза).