Первую ярмарку вакансий в формате онлайн в Петербурге посмотрели 132 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Вебинары общегородской ярмарки вакансий, которая впервые в Петербурге проходит в формате онлайн, за неделю посмотрели 132 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в городском комитете по труду и занятости населения.

"С 23 по 29 ноября прошли шесть вебинаров при участии представителей профильных комитетов правительства Санкт-Петербурга и представителей компаний-работодателей, общее количество просмотров в сети интернет - 132,1 тыс.", - говорится в сообщении.

За первую неделю, которая была посвящена вакансиям в области здравоохранения и промышленности, проведено 35 видеособеседований при участии 20 работодателей. В групповых консультациях с психологами Центра занятости населения приняли участие более 50 человек. Всего в этих отраслях компании предложили почти 1 тыс. вакансий.

Чтобы принять участие в ярмарке вакансий, необходимо зарегистрироваться на сайте в разделе "Найти работу" в качестве соискателя, а в разделе "Предложить работу" - в качестве работодателя. Сейчас зарегистрировано более 3 тыс. соискателей, наиболее востребована отрасль "Торговля и логистика".

Ярмарка вакансий продлится до 4 декабря. На этой неделе ее темами станут "Образование и услуги" и "Транспорт и логистика". Компании предложат свыше 2 тыс. вакансий.