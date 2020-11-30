Долги москвичей за услуги ЖКХ после отмены самоизоляции сократились почти в 76 раз

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сумма долгов москвичей за услуги ЖКХ после отмены режима самоизоляции снизилась с 2,65 млрд рублей до 35 млн рублей. Об этом сообщил в понедельник в интервью "Российской газете" заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Из-за пандемии в столице, как и по всей стране, объявлен мораторий до 1 января 2021 года на отключение за долги света, воды и других коммунальных услуг, так же как и приостановление начисления пени за услуги ЖКХ. В течение трех месяцев самоизоляции задолженность выросла на 2,65 млрд рублей. Но огромное спасибо нашим сознательным горожанам: после того, как ограничения были сняты, большая часть из них произвели оплату, - в итоге из долгов осталось 35 млн рублей", - сказал Бирюков.

По его словам, с каждым должником ведется индивидуальная работа. На злостных неплательщиков, как и положено по закону, управляющие компании подают в суды, затем количество просроченных платежей резко сокращается.

"Сколько платят вовремя: на сегодняшний день уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги 96%", - сказал заммэра.