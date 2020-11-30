Инвестиции Wintershall Dea в "Северный поток - 2" выросли до €730 млн

"Wintershall Dea принимает участие в проекте Nord Stream 2 в качестве финансового инвестора и вместе с другими европейскими партнерами (ENGIE, OMV, Shell и Uniper) обязалась предоставить долгосрочное финансирование в размере 50% от общей стоимости проекта, который оценивается в €9,5 млрд. Каждая компания выделит до €950 млн. На сегодняшний день Wintershall Dea выплатила за проект €730 млн", - сказали в Wintershall Dea.

В мае этого года ТАСС в пресс-службе Wintershall Dea ТАСС сообщали, что к настоящему моменту на финансирование проекта было направлено примерно 75% закрепленной в договоре в апреле 2017 года суммы в €950 млн - то есть примерно €712 млн.