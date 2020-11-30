Инвестиции в основной капитал нижегородских компаний за девять месяцев выросли почти на 3%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал компаний Нижегородской области за январь-сентябрь 2020 года вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 183,7 млрд рублей. Об этом журналистам в понедельник сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В Нижегородской области за январь-сентябрь 2020 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий вырос на 2,9%. Несмотря на сложную экономическую ситуацию из-за пандемии, мы наблюдаем активность инвесторов. Со стороны крупного и среднего бизнеса есть доверие к региону - в общем объеме инвестиций в основной капитал на их долю приходится около 70%", - сказал Никитин.

Он пояснил, что более половины инвестиционных вложений - 63,4 млрд рублей - было направлено на развитие обрабатывающих производств. При этом значительный рост инвестиционной активности отмечался в таких крупных отраслях, как металлургическое производство - на 28,7% к аналогичному периоду прошлого года и производство химических веществ - на 14,9%.

"В большинстве случаев в качестве источника финансирования использовались собственные средства предприятий и только в 23% - привлеченные инвестиции. При этом в привлеченных со стороны средствах 61,1% составили бюджетные ассигнования, 15,4% - банковские кредиты и 5% - заемные средства других организаций", - добавил губернатор.

По данным пресс-службы губернатора региона, на компании в сфере информации и связи приходится 10,2 млрд рублей (8,2% в общем объеме инвестиций в основной капитал), на транспортировку и хранение - 9,2 млрд рублей (7,4%), на энерго- и газоснабжение - 8 млрд рублей (6,4%), на научную сферу - 6,2 млрд рублей (4,9%), на сельское и лесное хозяйство, а также охоту и рыболовство - 5,5 млрд рублей (4,4%), на оптовую и розничную торговлю - 3,8 млрд рублей (3,1%).