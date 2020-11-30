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"Газпром" и его партнеры почти на 100% обеспечили финансирование "Северного потока - 2"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. "Газпром" и его европейские партнеры почти на 100% обеспечили финансирование строительства газопровода "Северный поток - 2", проект обеспечен средствами для ввода трубопровода в эксплуатацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Nord Stream 2 AG (оператор проекта).

"Проект Nord Stream 2 обеспечен финансированием в полном объеме и имеет все необходимые финансовые средства и финансовую поддержку для ввода газопровода в эксплуатацию. Почти 100% необходимых средств уже были предоставлены акционером и финансовыми инвесторами", - отметили в компании.

Инвестиции Wintershall Dea в "Северный поток - 2" выросли до €730 млн
В общей сложности компания вложит в проект €950 млн
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