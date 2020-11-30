Российский рынок акций завершил торги в минусе

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российский фондовый рынок завершил первые на этой неделе торги в красной зоне на фоне снижения цен на нефть и негативной динамики торгов на мировых площадках. Так, индекс Мосбиржи просел на 1,12% - до 3107,58 пункта, РТС - на 1,57%, до 1281,97 пункта.

Стоимость нефти Brent падает на 1,8% - до $47,38 за баррель.

Курс доллара растет на 0,72% - до 76,4035 рубля, евро - на 0,59%, до 91,2730 рубля.

Коррекция цен на нефть связана с неопределенностью размера квот по сокращению добычи в рамках ОПЕК+, поясняет главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов. Тем не менее оценочный потенциал роста нефтяных цен в ближайшие кварталы сохраняется, полагает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.

Снижению российского рынка способствовала динамика западных площадок, добавляет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. В Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленное движение, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P 500 снизились на 1,1% и 0,7% соответственно.

Негативное воздействие на рынки, помимо продолжающегося распространения COVID-19, оказывает информация, подтверждающая потенциально затяжной характер политико-юридического противостояния в США по итогам президентских выборов, отмечает Осин.

Аутсайдерами торгов выступил нефтегазовые сектор - бумаги "Татнефти", "Новатэка", "Сургутнефтегаза" и "Лукойла" упали более чем на 3,8%. Лучше рынка торговались акции "Детского мира", рост которых превысил 10% на фоне сообщений о потенциальной покупке до 29,9% ритейлера компанией Altus Capital, указывает Потапов.

Дальнейшая коррекция

"Все, что нужно было учесть в ценах и отыграть - уже учтено и отыграно, покупать дальше просто по инерции не получится, так как рынку нужны катализаторы. Без них удержаться на высоте вряд ли получится", - поясняет старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

В свою очередь главным "медвежьим" фактором для рынка остаются высокие темпы распространения коронавируса в мире. Помимо сводок пандемии, в фокусе инвесторов будут цены на нефть, сигналы регуляторов и правительств, а также ключевая статистика, указывает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Не исключают продолжения коррекционного снижения и отступления рынка под отметку 3100 пунктов и в Промсвязьбанке. "При этом ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи служит уровень 3000 пунктов. В случае углубления коррекции, от данного уровня "быки" могут попытаться вернуть себе инициативу и возобновить рост. В случае же его пробоя целью коррекционного снижения может выступить отметка 2850 пунктов", - отмечает Зварич.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", во вторник индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 3060-3140 пунктов, курс доллара - в пределах 75,5-77 рубля. "Фридом Финанс" прогнозируют индекс Мосбиржи также в районе 3095-3140 пунктов, курс доллара и евро - в районе 75,7-76,4 рубля и 90,4-92 рубля соответственно.