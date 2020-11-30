Сербия готова изучить возможность совместного выпуска российской вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сербия готова изучить возможность совместного выпуска российской вакцины от коронавируса "Спутник V", до конца недели получит партию вакцины для лабораторных исследований, говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам переговоров главы министерства Дениса Мантурова с премьер-министром Сербии Аной Брнабич.

"По словам Брнабич, Сербия готова изучить возможность совместного производства этого препарата. Мантуров сообщил, что партия вакцины для осуществления лабораторных исследований в количестве 20 доз поступит в Сербию до конца текущей недели", - отмечается в сообщени.