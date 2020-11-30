Ульяновская область рассчитывает разместить на своей территории международную IT-долину

УЛЬЯНОВСК, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Ульяновской области рассчитывают реализовать проект по созданию международной IT-долины в регионе. Об этом в понедельник сообщила журналистам в кулуарах VI Молодежного саммита БРИКС в Ульяновске начальник отдела международной деятельности Федерального агентства по делам молодежи Татьяна Селиверстова.

"Еще одна инициатива - создание и запуск международной IT-долины на территории Ульяновской области. <…> Я надеюсь, мы получим дополнительный фидбэк от участников (обратную связь), как этот проект насытить интересными мероприятиями, чтобы международная IT-долина БРИКС <…> была неким местом притяжения молодых айтишников, новаторов, молодых интересных предпринимателей, которые хотят расширять свой бизнес на пространстве БРИКС", - сказала она.

Селиверстова добавила, что инициатива проекта была предложена уже достаточно давно. "Мы его доработали с российской стороной, с руководством Ульяновской области, с ее идеологами", - уточнила глава отдела.

Молодежный саммит БРИКС является площадкой для обсуждения и выдвижения важнейших инициатив по укреплению сотрудничества и взаимовыгодного партнерства по значимым направлениям взаимодействия, а именно, в политической, экономической, информационной, научно-технической и гуманитарной сферах. VI Молодежный саммит БРИКС продлится в Ульяновске по 2 декабря. В нем участвуют молодые дипломаты, студенты, представители бизнеса, образования, креативных индустрий и НКО государств БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) - всего около 60 человек, проживающие в РФ.

Первый Молодежный саммит БРИКС прошел в рамках председательства России в данном объединении в 2015 году.