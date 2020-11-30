Консультации стран ОПЕК продолжатся 1 декабря

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Переговоры стран ОПЕК, начавшиеся в понедельник, будут продолжены 1 декабря, говорится в официальном коммюнике секретариата ОПЕК.

"На сегодня 180-е заседание ОПЕК завершилось. Делегации стран-членов вновь соберутся для дальнейшего обсуждения повестки завтра, 1 декабря", - отмечается в документе.

При этом страны ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущего уровня сокращения добычи нефти (на 7,7 млн б/с) до конца марта, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, слова которого передает агентство Shana.

Страны ОПЕК на сегодняшних переговорах не приняли решение об уровнях добычи нефти на первые месяцы 2021 года, решив дождаться консультаций с коллегами из "не ОПЕК". Как сообщали источники ТАСС, основные разногласия касаются механизма продления ограничений на 2021 год. Так, идеологом продления текущего уровня сокращения выступает Саудовская Аравия. В то же время ОАЭ и Россия считают, что добычу можно восстановить, в том числе постепенно.